Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, kaum Regen; Höchstwerte 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Süden sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt und später in Franken Regen. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. In der Nacht wechselhaft und nördlich der Donau zeitweise Regen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Morgen nach Nebelauflösung freundlich, an den Alpen Föhn. Am Sonntag und Rosenmontag überwiegend bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 11 bis 16 Grad, in den folgenden Tagen 5 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 15:00 Uhr