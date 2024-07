Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, gebietsweise Regen; Höchstwerte 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist bewölkt, nur im Osten etwas Sonne. Im Süden zeitweise Regen, später auch von Westen her schauerartiger Regen. Höchstwerte 15 bis 20 Grad. In der Nacht lässt der Regen nach, bei Werten um 11 Grad. Morgen sonnige Abschnitte, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Am Freitag teils länger sonnig bei bis zu 24 Grad, am Samstag im Tagesverlauf örtlich Schauer und Gewitter, Höchstwerte 24 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 12:00 Uhr