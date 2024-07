Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, gebietsweise Regen; Höchstwerte 15 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, etwas Sonne vor allem im Norden und Osten. Im Lauf des Tages und bis in den Abend gebietsweise schauerartiger bis gewittriger Regen - bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht weiterhin schauerartiger Regen, der später abzieht. Tiefstwerte um die 11 Grad. Am Freitag und Samstag bewölkt mit sonnigen Abschnitten, aber auch einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte zwischen 23 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 10:00 Uhr