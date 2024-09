Das Wetter in Bayern: oft bewölkt, etwas Regen, 10 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, von Westen her vereinzelt Regen. Sonnige Abschnitte am ehesten im Süden. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. In der Nacht im Norden Frankens zeitweise Regen, sonst nur einzelne Schauer, im Süden auch klar bei Tiefstwerten um 10 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es beim Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Höchstwerte 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 12:00 Uhr