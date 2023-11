Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt bei -1 bis +5 Grad

Das Wetter in Bayern: In Unterfranken sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt oder trüb. In Alpennähe noch etwas Regen, oberhalb von 900 Metern Schnee. Höchstwerte -1 bis +5 Grad. Kommende Nacht im Süden vereinzelt Nebel. Tiefstwerte um -1 Grad. Morgen im Süden nach örtlichem Nebel freundlich, sonst meist bewölkt. Am Freitag und Samstag windig und zeitweise Regen, örtlich auch Schnee bis in die Niederungen. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 08:00 Uhr