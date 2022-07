Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, aber meist trocken

Italiens Präsident löst Parlament auf

Rom: In Italien stehen Neuwahlen an. Staatspräsident Mattarella hat am Abend nach dem Rücktritt von Regierungschef Draghi das Parlament aufgelöst. Das teilte er in einer kurzen Fernsehansprache mit. Die Neuwahlen dürften im September oder Oktober stattfinden. Der Rücktritt von Draghi, der international geachtet ist und früher Chef der Europäischen Zentralbank war, löste an den Finanzmärkten Unruhe aus. So stiegen die Zinsen, die der italienische Staat Gläubigern zahlen muss, deutlich. Die Börsen wiederum gaben nach.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2022 18:15 Uhr