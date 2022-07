Nachrichtenarchiv - 21.07.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis nach Niederbayern oft bewölkt, sonst auch teilweise sonnig. Vereizelt Schauer oder Gewitter bei maximal 30 Grad. In der Nacht zunehmend klar bei Tiefstwerten um 15 Grad. In den nächsten Tagen meist freundlich, örtlich auch Schauer oder Gewitter. Morgen bis 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2022 16:00 Uhr