Das Wetter in Bayern: Örtlich zäher Nebel, sonst oft sonnig, maximal 0 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig oder leicht bewölkt, nur in Unterfranken und entlang der Donau länger anhaltender Nebel möglich. Höchstwerte 0 bis 8 Grad. In der Nacht verbreitet klar und wieder neblig. Tiefstwerte 0 bis -8 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Donnerstag ruhiges und trockenes Hochdruckwetter, teils Nebel und Hochnebel. Höchsttemperaturen zwischen -1 und +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 10:00 Uhr