Das Wetter in Bayern: Örtlich zäher Frühnebel. Später um 21 Grad

Freie Wähler beschließen Resolution für längere AKW-Laufzeit

Straubing: Die Freien Wähler haben sich auf ihrer Landesversammlung für längere Laufzeiten von Atomkraftwerken ausgesprochen. In einer in Straubing beschlossenen Resolution heißt es, netzrelevante AKW, bei denen die Sicherheit gewährleistet ist, sollten bis 2024 am Netz zu belassen werden. Die Delegierten forderten außerdem, einen Energiepreisdeckel einzuführen und die Mehrwertsteuern nicht nur für Gas, sondern auch für Öl und Strom zu senken. In zwei weiteren Resolutionen sprachen sie sich unter anderem für eine bessere Bezahlung in den Gesundheits- und Pflegeberufen aus, sowie für die Stärkung des Öffentlichen Dienstes.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.10.2022 18:45 Uhr