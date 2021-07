Das Wetter in Bayern: örtlich Unwetter in Schwaben, Oberbayern und der Oberpfalz

Hochwassersituation im Westen Deutschlands ist vielerorts dramatisch

Köln: Bei der Flut-Katastrophe im Westen und Südwesten Deutschlands sind bisher mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Personen werden außerdem vermisst. Die Lage in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist vielerorts unübersichtlich - besonders stark betroffen sind unter anderem der Raum Köln mit dem Kreis Euskirchen, Bad-Neuenahr-Ahrweiler in der Eifel und die Gemeinde Schuld an der Ahr. Zahlreiche Häuser sind eingestürzt, dutzende weitere Gebäude instabil. Viele Menschen suchten auf Bäumen und Hausdächern Schutz vor den Fluten. Hilfskräfte sind mit Booten und Rettungshubschraubern im Dauer-Einsatz. /STOPP/ Strom- und Mobilfunknetz sind an manchen Stellen zusammengebrochen, die Notrufnummer 112 ist teilweise nicht mehr erreichbar. In Swisttal in der Nähe von Bonn sind mehrere Menschen seit gestern Abend von den Wassermassen eingeschlossen. Laut Bundesinnenministerium sind in den Katastrophengebieten mehr als 15.000 Kräfte von Feuerwehr, Polizei, THW und Bundeswehr im Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2021 19:00 Uhr