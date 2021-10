Das Wetter in Bayern: Örtlich trüb, sonst sonnig. 10 bis 17 Grad.

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise trüb, sonst sonnig mit einigen Wolken. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. In der Nacht zunehmend bewölkt, Tiefstwerte 4 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Alpennähe örtlich sonnig, sonst bewölkt oder trüb und gebietsweise Regen bei 12 bis 17 Grad. Am Mittwoch freundlicher und wärmer bei 18 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 16:00 Uhr