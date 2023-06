Das Wetter in Bayern: Örtlich schwere Gewitter, sonst klart es auf

Kurzmeldung ein/ausklappen Verhandlungen über EU-Asylreform gestalten sich schwierig

Luxemburg: In den Verhandlungen über ein neues Asylrecht für die Europäische Union hat es bis zum Nachmittag keine Einigung gegeben. Bei ihrem Treffen in Luxemburg forderten die Innenminister etlicher Staaten Nachbesserungen am Vorschlag der EU-Kommission. Weil die Wünsche in unterschiedliche Richtungen gehen, ist unklar, ob am Ende eine ausreichend große Mehrheit für einen Kompromiss zustande kommt. Staaten wie Österreich und die Niederlande gehen die geplanten Regeln nicht weit genug, um illegale Migration effizient zu unterbinden. Andere Staaten wie Deutschland forderten hingegen Abschwächungen. So will Innenministerin Faeser nicht akzeptieren, dass Familien mit Kindern nach einem illegalen Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen Asyl-Schnellverfahren durchlaufen müssen. Die Vorschläge der Kommission sehen auch einen rigideren Umgang mit Migranten vor, die keine oder kaum Aussicht auf Asyl haben.

