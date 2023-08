Das Wetter in Bayern: Örtlich schwere Gewitter, nachts 18 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise noch Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren bis extremen Unwettern in Teilen des Freistaats. In der zweiten Nachthälfte dann meist trocken und auch zunehmend klar. Tiefstwerte 18 bis 14 Grad. Morgen und auch am Wochenende viel Sonnenschein bei nur geringer Gewitterneigung. Tageshöchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2023 20:15 Uhr