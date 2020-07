Nachrichtenarchiv - 22.07.2020 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Aktuell gibt es eine Unwetterwarnung für die Ammergauer Alpen, das Werdenfelser Land und das angrenzendes Alpenvorland. In der Nacht dann oft klar bei 17 bis 9 Grad. Auch morgen freundlich, nur in Alpennähe und in Teilen Niederbayerns örtlich Schauer und Gewitter. 21 bis 28 Grad. Freitag und Samstag ähnlich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.07.2020 20:15 Uhr