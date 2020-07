Das Wetter in Bayern: Örtlich schwere Gewitter

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Wetterdienst warnt vor örtlich schweren Gewittern in Südbayern. Auch im Rest des Freistaats gibt es vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Nacht dann vielerorts Regen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Die Aussichten bis Montag: Morgen im Süden und der Mitte weitere Regenfälle, sonst trocken und freundlich bei nur noch 15 bis 22 Grad. Sonntag und Montag überwiegend sonnig; Tiefstwerte 7 bis 12, Höchstwerte 18 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 18:00 Uhr