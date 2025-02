Das Wetter in Bayern: Örtlich Schnee, Tiefstwerte -2 bis -12 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich noch Schnee. Sonst teils klar, teil neblig. Tiefstwerte -2 bis -12 Grad. Tagsüber Sonne mit einigen Wolken, in den Niederungen mitunter neblig. Am Sonntag mehr Wolken und gebietsweise etwas Schnee möglich. -4 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2025 20:00 Uhr