Das Wetter in Bayern: Vielerorts wechselhaft mit vereinzelten Schauern und Gewittern. Für Teile von Oberbayern, Oberfranken, Mittelfranken und Schwaben gibt es eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter. In der Nacht kaum noch Regen, Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. In den nächsten Tagen oft sonnig bei 22 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2022 17:45 Uhr