Das Wetter in Bayern: Örtlich Regen oder Schnee, 0 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: An den Alpen zeitweise etwas Schnee. Ansonsten meist trocken und ab und zu auch kurz mal sonnig. Bei 0 bis 6 Grad recht windig. Tiefstwerte der Nacht +3 bis -6 Grad. Morgen oft bewölkt und vereinzelt nass. Sonntag und Montag meist trüb und insbesondere an den Alpen Regen, teilweise auch Schnee bis ins höhere Flachland. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Nachts örtlich leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2024 15:00 Uhr