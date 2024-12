Das Wetter in Bayern: Örtlich noch Glatteisgefahr, gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Tagsüber noch örtlich Glatteisgefahr, gebietsweise Regen. Am Wochenende meist bewölkt und zeitweise Regen, Sonntags teils bis ins höhere Flachland Schnee. Höchstwerte zunächst 4 bis 10, am Sonntag nur noch 2 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2024 21:00 Uhr