Das Wetter in Bayern: örtlich Nebel, dann Sonne, bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Frühnebel viel Sonne, vor allem in Franken windig. Höchsttemperaturen 26 bis 30 Grad. Morgen weiterhin sonnig, ab dem späten Nachmittag in den Alpen lokale Wärmegewitter möglich. Bis 33 Grad. Am Sonntag unbeständig mit Regen und teils kräftigen Gewittern bei maximal 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2024 06:00 Uhr