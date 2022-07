Das Wetter in Bayern: Örtlich kräftige Schauer und Gewitter

Kassenärzte befürchten auch in Deutschland tausende Hitzetote

Berlin: Die extrem hohen Temperaturen haben in Europa bereits zu vielen Hitzetoten geführt - der Chef der Kassenärzte, Gassen, befürchtet auch in Deutschland zahlreiche Fälle in diesem Sommer. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, schon 2020 habe man im heißen August mehrere Tausend Hitzetote zusätzlich gehabt. Wenn die Temperaturen künftig über mehrere Tage so hoch steigen würden, sei mit regelmäßigen Wellen zu rechnen. Gassen fordert von der Politik eine Aufklärungskampagne. Heute wurden in sechs Bundesländern nach vorläufigen Angaben die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen - etwa in Bad Mergentheim in Baden-Württemberg mit 40,3 Grad.

