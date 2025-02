Das Wetter in Bayern: örtlich Frühnebel, später im Osten sonnig, ansonsten meist bewölkt aber tropken. Bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Morgen örtlich Nebel. Im Osten zeigt sich im Tagesverlauf auch länger die Sonne, ansonsten meist stark bewölkt, bei 2 bis 7 Grad. Die weiteren Aussichten: Zu Wochenbeginn im Westen bewölkt, im Osten meist sonnig. Am Dienstag im Süden und nach Unterfranken Regen, in den Alpen Schnee. Es wird kälter, bei minus 5 bis 0 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2025 06:30 Uhr