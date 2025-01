Das Wetter in Bayern: Nur vereinzelt Schneeflocken, sehr kalt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils locker bewölkt, teils klar, später regional neblig und meist trocken. Nur vereinzelt ein paar Flocken. Sehr kalt bei minus 16 bis minus 4 Grad. Morgen und Dienstag kaum Änderung, weiter sehr kalt. Höchstwerte minus 6 bis plus 2 Grad Am Mittwoch bewölkt mit Regen, Schnee und Glätte. Es wird etwas milder.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 20:00 Uhr