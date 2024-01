Das Wetter in Bayern: Nur vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, örtlich noch Schauer. Bei 4 bis 9 Grad recht windig. In der Nacht dann zeitweise Regen, im Bayerischen Wald und an der unteren Donau glatte Straßen möglich. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen sowie am Donnerstag und Freitag viele Wolken, hin und wieder Regen und bei 5 bis 14 Grad weiterhin windig. Nachts überall frostfrei.

