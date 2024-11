Das Wetter in Bayern: Nur im Süden klar, sonst trüb

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht nur im Süden klar, sonst trüb. Tiefsttemperaturen zwischen +3 und -2 Grad. Morgen in Alpennähe meist sonnig, sonst bewölkt und am Nachmittag Regen. Montag und Dienstag meist bewölkt und gelegentlich nass. Tageshöchsttemperaturen zwischen 1 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 17:30 Uhr