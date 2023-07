Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: nur an den Alpen einzelne Schauer, sonst viel Sonne bei 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: sonnig mit einigen Quellwolken bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad. Nur an den Alpen auch einzelne Schauer und Gewitter. In der sternklaren Nacht kühlt es ab auf Tiefstwerte um 10 Grad. In den kommenden Tagen viel Sonnenschein und deutlich wärmer bei 26 bis 34 Grad, am Wochenende können am Nachmittag einzelne Gewitter aufziehen.

