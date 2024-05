Das Wetter in Bayern: noch wechselhaft, ab morgen Hochwassergefahr

Das Wetter in Bayern: Am Abend gebietsweise starke Regenfälle, vereinzelt kräftige Gewitter und lebhafter Wind, mitunter auch sonnige Abschnitte. In der Nacht nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Die Aussichten: Der Deutsche Wetterdienst warnt ab morgen vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen in großen Teilen des Südens und Westens. Auch sonst viele Wolken und stellenweise Regenfälle mit steigender Hochwassergefahr; Tageshöchstwerte 10 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.05.2024 16:45 Uhr