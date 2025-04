Das Wetter in Bayern: Noch sonnig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bis zum Mittag viel Sonne, am Nachmittag von Südwesten her bewölkt, später Schauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht meist bewölkt und örtlich Regen, Die Temperaturen sinken auf 10 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Ostermontag teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. Am Dienstag wechselhaft, aber meist trocken. Höchstwerte bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 12:00 Uhr