Das Wetter in Bayern: Noch sonnig, später Gewitter

Deutsche Einreiseregeln bleiben unverändert

Berlin: An den Corona-Einreiseregeln nach Deutschland ändert sich erstmal nichts. Einen entsprechenden Bund-Länder-Beschluss hat Kanzleramtsminister Braun verteidigt. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF wies er darauf hin, dass in Deutschland im europaweiten Vergleich bereits jetzt bei der Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet die strengsten Regeln gelten. Wer aus diesen Ländern zurückkommt, muss für 14 Tage in Quarantäne. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene - laut Braun eine zwingend nötige Maßnahme. Ähnlich sieht es Bundesaußenminister Maas.- Auch das Bayerische Kabinett beschäftigt sich zur Stunde wieder mit Corona. Dabei geht es unter anderem darum, ob die Maskenpflicht im Unterrricht an weiterführenden Schulen gelockert wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 12:00 Uhr