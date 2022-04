Das Wetter in Bayern: Noch kühl, später sonnig bei 11 bis 17 Grad.

Russland ruft Soldaten in Mariupol zur Kapitulation bis zum Mittag auf

Mariupol: Russland hat die eingeschlossenen Kämpfer in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol zur Kapitulation aufgerufen. Nach Angaben aus Moskau haben sich die noch verbliebenen gegnerischen Soldaten in einem Stahlwerk verschanzt. Wenn diese weiße Flaggen hissen, könnten sie das Gelände bis zum Mittag unbewaffnet und lebend verlassen, so das russische Verteidigungsministerium in der Nacht. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyi erneut an den Westen appelliert, umgehend schwere Waffen zu liefern. Nur so könne die Blockade von Mariupol beendet werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.04.2022 04:00 Uhr