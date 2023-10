Das Wetter in Bayern: Noch freundlich, später von Westen Regen, 11 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Südosten noch sonnige Abschnitte und meist trocken. Sonst von Westen her immer mehr Wolken und Regen. Windig bei 11 bis 17 Grad. Kommende Nacht vielerorts Regen, Abkühlung auf 11 bis 5 Grad. Bis Samstag weiter oft bewölkt oder trüb. In Südbayern am Freitag und Samstag auch sonnige Abschnitte. Höchst-Temperaturen 10 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2023 15:00 Uhr