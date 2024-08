Das Wetter in Bayern: noch freundlich, in der NachtAbkühlung auf bis zu 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich. In der Nacht Abkühlung auf 17 bis 11 Grad. Morgen durchweg sonnig. Auch Mittwoch und Donnerstag oft freundlich, jedoch lokale Schauer und Gewitter möglich. Höchsttemperaturen zwischen 23 und 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 17:00 Uhr