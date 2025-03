Das Wetter in Bayern: neben Nebel reichlich Sonne, später Wolken. 11 bis 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Alpenrand Nebel, sonst klar, später verbreitet sonnig. Am Nachmittag Wolken, zunächst trocken bei 11 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen 7 und 3 Grad. Morgen windig und bewölkt. An den Alpen anhaltend Regen; in höheren Lagen Schnee. Am Sonntag ähnlich wechselhaft. Am Montag nur noch selten Schauer. Höchstwerte 7 bis 14, am Sonntag bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2025 10:00 Uhr