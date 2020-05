Das Wetter in Bayern: Nachtwerte 9 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt.

Corona-Neuinfektionen nach Gottesdienst und Restaurantbesuch

Frankfurt: Nach einem Gottesdienst in Hessen und einem Restaurant-Besuch in Niedersachsen sind mehrere dutzend Menschen an Covid-19 erkrankt. Wie das Gesundheitsamt Frankfurt berichtet, haben sich im Zusammenhang mit einem Baptisten-Gottesdienst am 10. Mai etwa 40 Personen infiziert, obwohl dort die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten worden seien. Die meisten Infektionen gab es allerdings nicht direkt in der Kirche, sondern in den Familien der Gottesdienst-Besucher. Im niedersächsischen Leer wurden bisher elf Infektionen im Zusammenhang mit einem Gaststättenbesuch gezählt. Der Regierungschef von Thüringen, Ramelow, will in seinem Land am 6. Juni die landesweiten Corona-Vorgaben aufheben. Dann sollen dort nur noch die lokalen Behörden eingreifen, wenn eine bestimmte Infektionsrate überschritten wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2020 21:00 Uhr