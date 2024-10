Das Wetter in Bayern: Nachts zunehmend neblig, Tiefstwerte 10 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden im Flachland meist bewölkt. An den Alpen weiterhin klar. In der Nacht stellenweise neblig. Bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 10 bis 4 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen vielerorts trüb. Freundlich vor allem in den Kammlagen der Mittelgebirge, viel Sonne in den Alpen. Höchsttemperaturen tagsüber 8 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2024 17:00 Uhr