Das Wetter in Bayern: Nachts zeitweise Regen, teils mit Glatteis

Das Wetter in Bayern: Für das nördliche Franken und Ostbayern gilt bis morgen Früh noch die Warnung vor Glatteis. Auch im restlichen Freistaat in der Nacht und morgen zeitweise Regen oder Schnee. Tiefstwerte -3 bis -15 Grad. Tagsüber -2 bis +8 Grad. Am Freitag freundlicher. Am Samstag dann viel Sonne. Höchstwerte um den Gefrierpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 21:00 Uhr