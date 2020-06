Das Wetter in Bayern: Nachts Wetterberuhigung, Tiefstwerte 18 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 27.06.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter in Teilen Ober- und Niederbayerns, im Ostallgäu und im Kreis Regensburg. In der Nacht klingen die Schauer und Gewitter ab, danach ist es klar oder locker bewölkt; Tiefstwerte 18 bis11 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen und am Montag wechselhaft. Am Dienstag überwiegend sonnig. Höchstwerte 24 bis 30, ab Montag 19 bis 25 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 21:00 Uhr