Das Wetter in Bayern: Nachts Wetterberuhigung, Tiefstwerte 18 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 27.06.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Abends teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gebietsweise schwerem Gewitter in Teilen Oberbayerns und im Ostallgäu. Nachts klingen Schauer und Gewitter ab bei Tiefstwerten von 18 bis 11 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen und am Montag wechselhaft. Am Dienstag überwiegend sonnig. Höchstwerte 24 bis 30, ab Montag 19 bis 25 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2020 19:45 Uhr