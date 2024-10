Das Wetter in Bayern: Nachts von Westen her Regen, Tiefstwerte 11 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend zunehmend bewölkt. In der Nacht von Westen her Regen, Tiefstwerte bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen erst Schauer, später von Norden her trocken; lebhafter Wind. Am Montag ab dem Nachmittag zunehmend regnerisch. Höchstwerte 10 bis 17 Grad. Dienstag meist trocken. In Alpennähe Höchstwerte 18 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 17:30 Uhr