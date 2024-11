Das Wetter in Bayern: Nachts von Westen her Regen, 8 bis 0 Grad;

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Franken meist bewölkt, im Süden und Osten überwiegend klar. In der Nacht mehr Wolken und später von Westen her Regen. Temperaturrückgang auf 8 bis 0 Grad. Die Aussichten: Morgen und auch in den folgenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt. Zwischendurch gelegentlich Regen, vor allem am Donnerstag. Tageshöchstwerte zwischen 4 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 17:00 Uhr