Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts trüb

Das Wetter in Bayern: Verbreitet Nebel und Hochnebel, in den Alpen und in den Mittelgebirgen klar. Tiefstwerte zwischen 5 und minus 2 Grad. Morgen wieder bewölkt oder trüb, nur ein den Bergen sonnig, bei 3 bis 10 Grad, in Franken am Nachmittag Regen möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 21:00 Uhr