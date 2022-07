Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts sternenklar, Tiefstwerte 17 bis 10 Grad

Lage an den Flughäfen in NRW ruhiger als in der Vorwoche

Düsseldorf: Die großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen melden auch am zweiten Sommerferien-Wochenende gestrichene Flüge. Verglichen mit der Vorwoche hat sich die Lage aber in Düsseldorf entspannt. Die Warteschlangen an Sicherheitskontrollen und bei der Gepäckabfertigung hielten sich in Grenzen. Relativ ruhig verläuft der Reise-Auftakt in Norddeutschland. Dort haben die Ferien in zwei Bundesländern begonnen. Der Flughafen Hamburg meldet aber keine besonderen Vorkommnisse. In München sind die Verantwortlichen zuversichtlich, dass sie den Flugreiseverkehr bei Ferienbeginn Ende des Monats gut bewältigen können. Flughafensprecher Aspach erklärte, man habe 87 Prozent der Beschäftigen halten können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.07.2022 13:45 Uhr