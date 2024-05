Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts regnerisch, Tiefstwerte 13 bis 6 Grad.

Das Wetter in Bayern: Für große Teile des Südens und Westens gilt eine Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen. Nachts nur im Südosten vorübergehend trocken. 13 bis 6 Grad. - Morgen und am Sonntag teils länger anhaltend Regen und vereinzelt Gewitter. Montag im Süden häufig noch Regen, im Norden meist trocken. Tagsüber 14 bis 21 Grad, in den Nächten 14 bis 7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2024 19:45 Uhr