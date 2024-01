Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts Regen, Tiefstwerte 9 bis 2 Grad

Das Wetter in Bayern: Abends teils länger anhaltend Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und ergiebigem Dauerregen in der Rhön, im Frankenwald, im Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald. Auch in der Nacht sehr windig und weitere, in den Mittelgebirgen auch ergiebige Regenfälle; später Regen von Westen her in Schauer übergehend mit Auflockerungen. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. Bis Freitag im Süden immer wieder sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer, im Norden Bayerns zeitweise Regen. Sehr windig mit stürmischen Böen. Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 18:00 Uhr