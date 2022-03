Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts klar oder leicht bewölkt, Tiefstwerte -2 bis +4 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.03.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. In der Nacht vielerorts klar oder nur leicht bewölkt, Tiefstwerte plus 4 bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Viel Sonnenschein, morgen besonders in Oberfranken vorübergehend Schauerneigung. Höchstwerte morgen 7 bis 12, ab Sonntag 10 bis 15 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 19:15 Uhr