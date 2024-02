Das Wetter in Bayern: Nachts vielerorts bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt, an den Alpen klart es später auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und einem Grad. Am Tag von den Alpen her zunehmend freundlich. Auch am Dienstag und Mittwoch scheint in Südbayern oft die Sonne, im Norden ist es dagegen bewölkt und regnerisch. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 6 und 15 Grad. In den Nächten höchstens leichter Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 21:30 Uhr