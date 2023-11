Das Wetter in Bayern: Nachts vereinzelt Regen und Abkühlung

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und vereinzelt Regen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 400 Meter. Es kühlt ab auf +4 bis -2 Grad. Morgen in Unterfranken Sonne und Wolken, sonst meist grau und vormittags in Alpennähe etwas Schnee. Donnerstag im Süden freundlich, sonst bewölkt. Freitag zeitweise nass. Tageshöchsttemperaturen zwischen -1 und +9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 20:00 Uhr