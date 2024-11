Das Wetter in Bayern: Nachts vereinzelt Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Regen oder Schneeschauer. Später oberhalb von 600 bis 800 Metern Schnee, sonst zunehmend klar - dabei sehr windig. Tiefstwerte zwischen plus 3 und minus 6 Grad. Morgen oft bewölkt, im Osten und Südosten zunächst noch etwas Schneeregen oder Schnee. Am Wochenende teils länger trüb, teils freundlich; an den Alpen sonnig. Höchstwerte 1 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 17:00 Uhr