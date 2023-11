Das Wetter in Bayern: Nachts vereinzelt Regen +4 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt. Im Norden vereinzelt, im Süden mehr Regen. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze auf 900-400 Meter. Die Temperaturen gehen zurück auf +4 bis -2 Grad. Die Aussichten: Morgen in Unterfranken Sonne und Wolken, sonst meist bewölkt und im Süden Niederschläge. Donnerstag nur im Süden freundlich, am Freitag meist bewölkt und Regen. Tageshöchsttemperaturen -1 bis +9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 17:00 Uhr