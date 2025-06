Das Wetter in Bayern: Nachts trocken, Abkühlung 14 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet klar. Tiefstwerte zwischen 14 und 7 Grad. Ab morgen viel Sonnenschein und zunehmend warm. Am Freitag und Samstag sind über 30 Grad möglich. Am Samstagnachmittag kann es Hitzegewitter geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 20:00 Uhr